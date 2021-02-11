Байден назвал условие для применения США военной силы

США должны прибегать к применению военной силы на мировой арене только в крайних случаях. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе посещения Пентагона. Трансляцию его выступления вел C-Span.

По словам американского президента, центральной миссией Министерства обороны США является сдерживание агрессии со стороны врагов и, «если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности».

«Что ж, я считаю, что сила должна быть крайней мерой, а не первой», — пояснил Байден.

При этом преезидент отметил, что, как верховный главнокомандующий, он не будет колебаться в вопросе использования силы для защиты жизненно важных интересов американского народа и союзников США.