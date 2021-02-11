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Первые 100 дней Байдена ,  
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Байден назвал условие для применения США военной силы

США должны прибегать к применению военной силы на мировой арене только в крайних случаях. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе посещения Пентагона. Трансляцию его выступления вел C-Span.

По словам американского президента, центральной миссией Министерства обороны США является сдерживание агрессии со стороны врагов и, «если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности».

«Что ж, я считаю, что сила должна быть крайней мерой, а не первой», — пояснил Байден.

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Джейк Салливан

При этом преезидент отметил, что, как верховный главнокомандующий, он не будет колебаться в вопросе использования силы для защиты жизненно важных интересов американского народа и союзников США.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Байдена будет выстраивать внешнюю политику США с позиции силы, в том числе относится с Россией. По его словам, власти собираются предпринять шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности «за весь спектр вредоносных действий, которые она предпринимает. Это включает подрыв американской демократии, отравление людей химическим оружием в Европе, кибератаки и многие другие действия».

Также Салливан не исключил, что США смогут сотрудничать с Россией по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в январе предположил, что в отношениях России и США ничего не изменится, несмотря на смену администрации в Белом доме.

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