В Воронеже объявили в розыск причастного к убийству учительницы

Следователи установили личность мужчины, причастного к жестокому убийству учительницы математики в Воронеже, он объявлен в розыск. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Совокупность полученных данных позволила установить лицо, причастное к совершению указанных преступлений, — им оказался 31-летний мужчина, которому следователями СК предъявлено заочное обвинение, он объявлен в федеральный розыск», — говорится в сообщении.

Следователи и сотрудники полиции изучили записи с камер наружного наблюдения, следы обуви, допросили свидетелей и назначили генетические экспертизы.