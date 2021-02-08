Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 74,26 (-0,85) Инвестиции, 13:58
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 89,4 (-0,48) Инвестиции, 13:58
С чего начинался брокерский бизнес в 1995 году РБК и Открытие Инвестиции, 18:31 Аннуитетный платеж по ипотеке: особенности и подводные камни Недвижимость, 18:30 Супругу Медведчука внесли в базу украинского сайта «Миротворец» Политика, 18:22 Слуцкий оценил карьерные перспективы Головина в Европе Спорт, 18:22 Ветераны биатлона раскритиковали Губерниева Спорт, 18:19 Минстрой предложил скорректировать жилищную госпрограмму в России Недвижимость, 18:14 Акции Palantir выросли на 15% после объявления о партнерстве с IBM Инвестиции, 18:14 В Воронеже объявили в розыск причастного к убийству учительницы Общество, 18:14 В Москве выставили на продажу 65-летний Porsche за ₽59 млн. Фото Авто, 18:09 В Красноярске возбудили дело после отравления жителей водой из-под крана Общество, 18:07 Ethereum подорожал на 9% на фоне покупки Tesla биткоинов на $1,5 млрд Крипто, 18:02 ФХР заявила о намерении бороться за сокращение дисквалификации Кузнецова Спорт, 17:58 Reuters узнал о плане помощи россиянам на 500 млрд руб. Экономика, 17:55 Власти Тюмени опровергли продажу мест в очереди на вакцинацию от COVID Общество, 17:51
Общество ,  
0 

В Воронеже объявили в розыск причастного к убийству учительницы

Фото:СК РФ Фото:СК РФ Фото:СК РФ
Фото: СК РФ

Следователи установили личность мужчины, причастного к жестокому убийству учительницы математики в Воронеже, он объявлен в розыск. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Совокупность полученных данных позволила установить лицо, причастное к совершению указанных преступлений, — им оказался 31-летний мужчина, которому следователями СК предъявлено заочное обвинение, он объявлен в федеральный розыск», — говорится в сообщении.

Следователи и сотрудники полиции изучили записи с камер наружного наблюдения, следы обуви, допросили свидетелей и назначили генетические экспертизы.

В Югре мужчина отсидел десять лет за убийство отца и зарезал мать
Общество
Фото:СК РФ

Тело 47-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили 2 февраля вблизи одного из кафе на Московском проспекте. Региональное управление СК возбудило два уголовных дела: по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей).

«Новости Воронежа» писали, что погибшая — учительница школы № 1 Наталья Тушинская. Ей были нанесены ранения в область головы, грудной клетки и шеи.

Читайте на РБК Pro
Как перезагрузить отношения с боссом в новом году. 5 способов Советское очарование: почему бренды продолжают эксплуатировать ностальгию Руководителям нужно уметь вовремя замолчать — создатель Twitch Прикупить «Битлз»: почему инвесторы раскупают права на хиты — Bloomberg
Следственный комитет Воронеж убийство расследование
Материалы по теме
СК задержал подозреваемых в убийстве девушки на юго-западе Москвы
Общество
На юго-западе Москвы убили курьера Delivery Club
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter