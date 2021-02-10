Юристы оценили решения властей Удмуртии и Чечни об отмене ношения масок

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Если правительство России соответствующим постановлением не установило в стране масочный режим, власти регионов имеют право самостоятельно вводить или отменять дополнительные ограничения, сообщил РБК председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.

«У нас есть федеральный закон «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В частности, ст. 11 устанавливает в числе полномочий органов власти субъектов устанавливать дополнительные ограничения или правила для граждан в условиях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации. Однако в том же законе есть пункт 1.1 этой же статьи, который гласит, что в случае установления правительством Российской Федерации обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения акты субъектов Федерации не могут им противоречить», — пояснил он.

Юрист подчеркнул, что масочный режим в России установил главный санитарный врач, а не правительство. «Главы субъектов могут сослаться на то, что правительство не устанавливало масочный режим и они вправе самостоятельно вводить или снимать дополнительные ограничения. Но как на это посмотрит судебная практика, пока сказать сложно. Возможно, в суде скажут, что раз Роспотребнадзор — это подразделение правительства, значит, в законе это и имелось в виду», — уточнил Корчаго.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский заметил, что нормативно-правовые акты высшего должностного лица субъекта Федерации не должны противоречить Конституции России, федеральным законам, указам президента и постановлениям правительства.