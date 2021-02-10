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Юристы оценили решения властей Удмуртии и Чечни об отмене ношения масок

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Если правительство России соответствующим постановлением не установило в стране масочный режим, власти регионов имеют право самостоятельно вводить или отменять дополнительные ограничения, сообщил РБК председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.

«У нас есть федеральный закон «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В частности, ст. 11 устанавливает в числе полномочий органов власти субъектов устанавливать дополнительные ограничения или правила для граждан в условиях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации. Однако в том же законе есть пункт 1.1 этой же статьи, который гласит, что в случае установления правительством Российской Федерации обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения акты субъектов Федерации не могут им противоречить», — пояснил он.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Юрист подчеркнул, что масочный режим в России установил главный санитарный врач, а не правительство. «Главы субъектов могут сослаться на то, что правительство не устанавливало масочный режим и они вправе самостоятельно вводить или снимать дополнительные ограничения. Но как на это посмотрит судебная практика, пока сказать сложно. Возможно, в суде скажут, что раз Роспотребнадзор — это подразделение правительства, значит, в законе это и имелось в виду», — уточнил Корчаго.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский заметил, что нормативно-правовые акты высшего должностного лица субъекта Федерации не должны противоречить Конституции России, федеральным законам, указам президента и постановлениям правительства.

«Де-юре акты органов исполнительной власти России, в том числе федеральных служб, иерархически обладают большей юридической силой, чем акты руководителей регионов, в связи с чем имеется коллизия между указами глав регионов (Чечни и Удмуртии) и постановлением главного санитарного врача России», — сказал он.

Ранее Удмуртия и Чечня объявили об отмене обязательного ношения масок. Однако власти регионов посоветовали продолжать их носить тем, кто входит в группу риска, в том числе людям, которые не переболели коронавирусной инфекцией или недавно сделали прививку от этого заболевания.

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Позднее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что маски необходимо продолжать носить, это требование не отменяется. По ее словам, стабилизировать эпидемиологическую обстановку можно только при условии соблюдения ограничительных мер.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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