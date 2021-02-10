SuperJob назвал средние траты россиян на подарки к 14 февраля

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Порадовать подарком жену или мужа в День святого Валентина планируют 17% россиян. Это следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

56% респондентов не планируют покупку подарков на 14 февраля. Еще 7% россиян в этот день будут радовать себя, коллег, начальство и даже бывших.

В среднем мужчин планируют потратить на своих жен в День святого Валентина 2600 руб. Женщины собираются потратить на подарок мужьям в среднем 1700 руб. Неженатые мужчины планируют потрать на подарок для своих возлюбленных чуть большее 3000 руб. Незамужние женщины планируют потратить чуть более 2000 руб.

При этом женщины из Москвы планируют потратить на подарок на 40–47% больше, чем женщины из регионов. Минимальную сумму на подарок для второй половинки планируют потратить женщины от 35 до 44 лет — в этой возрастной группе она составила в среднем 1400 руб. Максимальную сумму потратят холостые мужчины до 34 лет на подарок для вторых половинок — 3300 руб.