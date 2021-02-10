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SuperJob назвал средние траты россиян на подарки к 14 февраля

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Порадовать подарком жену или мужа в День святого Валентина планируют 17% россиян. Это следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

56% респондентов не планируют покупку подарков на 14 февраля. Еще 7% россиян в этот день будут радовать себя, коллег, начальство и даже бывших.

В среднем мужчин планируют потратить на своих жен в День святого Валентина 2600 руб. Женщины собираются потратить на подарок мужьям в среднем 1700 руб. Неженатые мужчины планируют потрать на подарок для своих возлюбленных чуть большее 3000 руб. Незамужние женщины планируют потратить чуть более 2000 руб.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

При этом женщины из Москвы планируют потратить на подарок на 40–47% больше, чем женщины из регионов. Минимальную сумму на подарок для второй половинки планируют потратить женщины от 35 до 44 лет — в этой возрастной группе она составила в среднем 1400 руб. Максимальную сумму потратят холостые мужчины до 34 лет на подарок для вторых половинок — 3300 руб.

Опрос проводился в 408 населенных пунктах России с 26 января по 1 февраля, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте старше 18 лет.

Согласно прошлогоднему опросу ВЦИОМа, влюбленными себя считают 59% россиян. Доля влюбленных среди мужчин выше, чем среди женщин (66 и 54% соответственно). Опрос также показал, что влюбленных больше среди респондентов в возрасте 25–34 лет (72%) и 35–44 лет (69%). В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

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