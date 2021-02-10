Роспотребнадзор напомнил о правиле использования ноутбуков в школах

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Ноутбуки можно использовать в школе только с подключением отдельной клавиатуры для обеспечения оптимального расстояния от монитора до глаз. Об этом сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун в ходе общественных слушаний, передает «РИА Новости».

Таким образом сотрудница ведомства прокомментировала СанПиН, разработанный в сентябре 2020 года. «Для маленького ребенка использование клавиатуры ноутбука не обеспечит необходимого расстояния между органом зрения и экраном — 50 см», — пояснила Шевкун. Она добавила, что использовать личные мобильные телефоны при обучении нельзя согласно новым правилам.

Новые санитарные правила для образовательных и воспитательных организаций были утверждены в сентябре 2020 года на основании постановления главного государственного санитарного врача.

В них содержатся подробные требования к организации обучения, к оборудованию помещений, правила уборки и другое. В частности, документ предусматривает расположение экранов телевизора не менее чем в двух метрах от ближайшего места просмотра.