Главу секты, член которой убил сына, отправили на принудительное лечение

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 73,85 (-0,27) Инвестиции, 13:05
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 89,57 (+0,04) Инвестиции, 13:05
Кинокритики оценили шансы российских фильмов в борьбе за «Оскар» Общество, 18:07 Потанин инвестировал 500 млн руб. в лабораторию нобелевского лауреата Бизнес, 18:06 Porsche Taycan установил мировой рекорд скорости в помещении. Видео Авто, 18:04 «Спутник V» зарегистрировали в Бахрейне Общество, 17:50 Петербургским депутатам запретили выступления не по теме прений Политика, 17:47 Игра в собачку. Где торговать любимой криптовалютой Илона Маска Крипто, 17:46 Клопп не сможет прилететь в Германию на похороны матери из-за COVID Спорт, 17:39 Путин выразил надежду на доверие россиян к власти Политика, 17:39 Шесть бытовых удобств, изменивших жизнь человека XXI века РБК Стиль и LG ThinQ, 17:32 Украина предложила НАТО перебрасывать войска по воздуху вблизи Крыма Политика, 17:32 WSJ узнала о заморозке принудительной продажи бизнеса TikTok в США Инвестиции, 17:24 Роспотребнадзор напомнил о требовании носить маски после решений регионов Общество, 17:23 Глава Apple Тим Кук — о защите данных и будущем ИТ Индустрия 4.0, 17:20  На северо-востоке Москвы внедорожник сбил пешеходов на тротуаре Общество, 17:14
Общество ,  
0 

Главу секты, член которой убил сына, отправили на принудительное лечение

Земфира Гайнуллина
Земфира Гайнуллина (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Организатора религиозной секты в Екатеринбурге, последователь которой убил ребенка, отправили на принудительное лечение после суда. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по Свердловской области. СК указывает, что речь идет о женщине 1971 года рождения, однако имя ее не приводит.

Женщина обвинялась в создании опасного для окружающих религиозного сообщества, подстрекательстве к насилию, причинении тяжкого вреда здоровью и пособничестве в убийстве. Максимальное наказание по соответствующим статьям УК составляет от 12 до 20 лет.

Суд подтвердил выводы следствия о том, что обвиняемая создала религиозную секту и требовала от ее участников насилия над детьми. Эти действия она объясняла неким учением, которое оправдывало жестокость. Участие в секте стало причиной развития психических отклонений у ее адептов, следует из сообщения СК.

Похищенного сектантами мальчика из Москвы нашли в Белоруссии спустя год
Общество
Фото:roibu / PhotoXPress

Обычно решение по обвинению в особо тяжких преступлениях суд выносит, складывая назначенные сроки. При этом по российскому законодательству женщина не может быть приговорена к пожизненному заключению. Свердловский областной суд отправил главу секты на принудительное лечение в психиатрический стационар, так как судебная экспертиза подтвердила у нее психическое расстройство.

На сайте Свердловского областного суда есть карточка дела в отношении Земфиры Гайнуллиной, рассмотренного судом 10 февраля. Перечень статей в карточке дела с сайта суда совпадает со списком статей, указанных в сообщении СК об организаторе секты, а в качестве решения суда указаны «принудительные меры медицинского характера».

В заметке СК сообщается об убийстве ребенка одним из адептов секты. В ноябре 2019 мужчина убил собственного девятилетнего сына, затем отнес его тело в лесопарк «Юго-Западный». В ведомстве отметили, что участие в секте стало причиной психических отклонений мужчины.

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Привет, Майами: куда и почему бегут стартапы из Кремниевой долины Джим Коллинз — РБК Pro: «Ненормальность — наша новая стабильность» Как в России ужесточили контроль за уходом от налогов

Отца ребенка арестовали в начале декабря. По информации СМИ, мужчину зовут Иван Казанцев. На суде о мере пресечения он заявил, что является «учеником Иисуса Христа». Источники издания 66.ru объяснили это высказывание его принадлежностью к секте «ученики Христа».

Суд признал мужчину виновным в убийстве и участии в незаконной организации, но заменил наказание по уголовным статьям на принудительное лечение в стационаре, так как осужденный был признан невменяемым.

Екатеринбург секта убийство
Материалы по теме
Суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве сына мужчину
Общество
СК показал видео задержания отца убитого в Екатеринбурге мальчика
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter