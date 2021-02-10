Главу секты, член которой убил сына, отправили на принудительное лечение

Земфира Гайнуллина (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Организатора религиозной секты в Екатеринбурге, последователь которой убил ребенка, отправили на принудительное лечение после суда. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по Свердловской области. СК указывает, что речь идет о женщине 1971 года рождения, однако имя ее не приводит.

Женщина обвинялась в создании опасного для окружающих религиозного сообщества, подстрекательстве к насилию, причинении тяжкого вреда здоровью и пособничестве в убийстве. Максимальное наказание по соответствующим статьям УК составляет от 12 до 20 лет.

Суд подтвердил выводы следствия о том, что обвиняемая создала религиозную секту и требовала от ее участников насилия над детьми. Эти действия она объясняла неким учением, которое оправдывало жестокость. Участие в секте стало причиной развития психических отклонений у ее адептов, следует из сообщения СК.

Обычно решение по обвинению в особо тяжких преступлениях суд выносит, складывая назначенные сроки. При этом по российскому законодательству женщина не может быть приговорена к пожизненному заключению. Свердловский областной суд отправил главу секты на принудительное лечение в психиатрический стационар, так как судебная экспертиза подтвердила у нее психическое расстройство.