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Суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве сына мужчину

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 26 января 2020 года мужчину, обвиняемого в убийстве своего девятилетнего сына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным издания 66.ru, у 40-летнего Ивана Казанцева есть гражданство России и Германии. У мужчины было двое сыновей, включая погибшего. Казанцев также ранее уже был судим, статья не уточняется. На вопросы о роде занятий обвиняемый заявил, что он — «ученик Иисуса Христа». Источники портала уточнили, что Казанцев входил в религиозную секту «Ученики Христа», организованную Земфирой Гайнуллиной. Суд избрал ей аналогичное наказание.

Тело мальчика нашли в лесопарке «Юго-Западный» в Чкаловском районе Екатеринбурга вечером 27 ноября. Причиной смерти ребенка стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Сотрудники полиции задержали мужчину 1979 года рождения в Уфе. По данным следствия, отец убил сына в связи с возникшей личной неприязнью. Против него завели дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). СК также задержал женщину 1971 года рождения, уроженку Башкортостана. Ей предъявили обвинение в пособничестве убийству малолетнего (ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Теги: Екатеринбург, убийство
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