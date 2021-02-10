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В Москве задержали организаторов и участников ячейки «Свидетелей Иеговы»

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Следователи в Москве задержали организаторов и участников «Свидетелей Иеговы» (запрещенная в России экстремистская организация), которые создали ее ячейку на севере столицы. Об этом сообщается на сайте столичного следственного управления.

СК завел уголовное дело по ч.1 и 2 ст. 282.2 Уголовного кодекса России (организации деятельности экстремистской организации). Следователи вместе с сотрудниками УФСБ и Росгвардии провели обыски в 16 местах проживания участников ячейки.

По данным СК, несмотря на признание Верховным судом организации экстремистской, группа людей в период с сентября 2017 года по настоящее время организовала на севере Москвы ячейку «Свидетелей Иеговы». «Конспиративные сборы» ее членов проходили в квартире на улице Дыбенко. Там участники ячейки изучали религиозную литературу и другие источники информации, пропагандирующие учение религиозной организации, а также проводили онлайн-собрания.

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В ноябре 2020 года следователи задержали руководителей центра «Свидетели Иеговы» в Москве. СК отмечал, что в июне 2019 года группа лиц создала на северо-востоке Москвы подразделение организации и проводила сборы в квартире на улице Челюскинской. Обыски тогда были проведены в Москве и более чем в 20 субъектах России.

Верховный суд России признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность в 2017 году.


 

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