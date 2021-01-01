Суд в Москве отказался арестовать четырех участников «Свидетелей Иеговы»

В апреле 2017 года Верховный суд признал экстремистской секту «Свидетели Иеговы» и все входящие в ее структуру местные религиозные организации экстремистскими и запрещенными на территории России.

Деятельность секты также запрещена в Китае, Северной Корее, Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Саудовской Аравии, Иране, Ираке и других странах.