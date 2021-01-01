Суд в Москве отказался арестовать четырех участников «Свидетелей Иеговы»
Пресненский районный суд Москвы отказал в ходатайстве следователя об аресте четырех участников секты «Свидетели Иеговы». Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.
24 ноября в Москве силовики провели обыски по делу об организации деятельности отделения «Свидетелей Иеговы» по ч. 1.1 ст. 282.2 Уголовного кодекса («Организация деятельности экстремистской организации»).
Были задержаны несколько человек. Троих фигурантов суд поместил под домашний арест до 23 января 2020 года. Срок задержания другого подозреваемого был продлен на 72 часа.