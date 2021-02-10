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Путин попросил российский МИД активнее защищать россиян за рубежом

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов российского Министерства иностранных дел с профессиональным праздником и указал актуальные цели для российских дипломатов. Об этом говорится на сайте Кремля.

«В нынешней весьма непростой обстановке важно наращивать усилия по обеспечению стратегической стабильности и безопасности, защите базовых принципов международного права и системообразующей роли ООН в мировых делах», — отметил глава государства.

Путин назвал задачи для российских дипломатов
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Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Президент добавил, что российский МИД должен активнее отстаивать права и интересы россиян за рубежом и укреплять позиции русского языка в мировой культуре. В качестве приоритетной задачи Путин также заявил углубление евразийской интеграции.

В прошлом году глава государства в поздравлении МИДа говорил, что международная обстановка «становится более турбулентной» и российские дипломаты должны действовать активнее для достижения стратегической стабильности. Кроме того, среди их задач он указывал сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне.

МИД Владимир Путин поздравления дипломат
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