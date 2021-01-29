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Посланника ООН по технологиям обвинили в сексуальных домогательствах

В отношении посланника ООН по вопросам цифрового сотрудничества Фабрисио Очшильда проводится проверка в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил пресс-секретарь генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, его слова передает профильный журнал PassBlue.

По его словам, на Очшильда написали жалобу сразу несколько женщин, работавшие с ним при подготовке проекта к 75-летию ООН в течение 2020 года.

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После жалоб генеральный секретарь ООН поручил службе внутреннего надзора провести расследование в отношении сотрудника организации. На это время Очшильд отправлен в административный отпуск. «Генсек очень серьезно относится к любым утверждениям о домогательствах, злоупотреблении властью, дискриминации или сексуальных домогательствах», — отметил Дюжаррик.

Очшильду 57 лет, он гражданин Чили, в ООН работает с 1988 года.

В декабре 2005 года из-за обвинений в сексуальном домогательстве была уволена глава службы ООН по проведению выборов Карин Перелли. Сотрудники организации жаловались на домогательства и оскорбления. Перелли в ходе расследования происшествия не представила аргументов в свою защиту, объяснив это подготовкой к проведению выборов в Афганистане и Ираке.

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