Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой

Елизавета II (Фото: Glyn Kirk / Getty Images)

Принцесса Евгения Йоркская, шестая внучка королевы Елизаветы II, родила сына. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

«Это первый ребенок принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, первый внук герцога Йоркского и Сары, герцогини Йоркской, а также девятый правнук королевы и герцога Эдинбургского», — говорится в сообщении.

Вес ребенка составляет 8 фунтов и 1 унцию (около 3,6 кг). Принцесса и ребенок чувствуют себя хорошо.

Муж принцессы Джек Бруксбэнк — английский бизнесмен. Пара обвенчалась в 2018 году. Несмотря на брак с принцессой, Бруксбэнк не получил титул графа.