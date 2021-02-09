В Москве на фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за человека на путях

Фото: Николай Галкин / ТАСС

В Московском метрополитене на Таганско-Краснопресненской линии от станции «Спартак» до станции «Беговая» из-за человека на путях на несколько минут остановили движение поездов. Об этом сообщили в пресс-служба департамента транспорта столицы.

В ведомстве уточнили, что в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Через 10 минут в дептрансе сообщили, что движение поездов восстановлено.

Источник «РИА Новости» сообщил, что инцидент произошел на станции «Октябрьское поле», в результате чего мужчина погиб. По данным агентства, пассажира извлекли из-под состава в тяжелом состоянии, после передачи врачам скорой помощи он скончался.

6 февраля в Москве на станции метро «Алма-Атинская» был задержан мужчина, который угрожал покончить с собой. Инцидент произошел рядом с кассами около турникетов. В связи с этим временно закрывали второй вестибюль станции.