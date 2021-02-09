Власти Нюрнберга объявили режим ЧС из-за пожара на электростанции

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 74,12 (-0,14) Инвестиции, 13:58
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 89,53 (+0,13) Инвестиции, 13:58
Серебренникова уволят, дело из-за пошлин H&M. Главные новости РБК Общество, 19:08 Суд отправил московского депутата Янкаускаса под домашний арест Политика, 18:55 Критики оценили угрозу «ломки» в «Гоголь-центре» при новом худруке Общество, 18:48 С девяти до шести: как компании подстраивают офисы под новую реальность РБК и СберМаркет, 18:46 СМИ сообщили о появлении новых подозреваемых в деле о смерти Марадоны Спорт, 18:30 Вильфанд предупредил о таянии арктических льдов летом к 2050 году Общество, 18:25 В Москве на фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за человека на путях Общество, 18:20 Lamborghini на гусеницах застрял в снегу. Видео Авто, 18:18 Володин раскритиковал главу Минэкономразвития за «модные словечки» Политика, 18:15 Власти Нюрнберга объявили режим ЧС из-за пожара на электростанции Общество, 18:13 Превентивная медицина: как часто обследоваться и сохранять здоровье Партнерский материал, 18:11 Российские биатлонисты получили новую форму для выступлений на ЧМ Спорт, 18:10 Минфин счел преждевременным рассмотрение вопроса минимальной цены на пиво Общество, 18:10 Россияне назвали главные требования к жилью после 2020 года Недвижимость, 18:02
Общество ,  
0 

Власти Нюрнберга объявили режим ЧС из-за пожара на электростанции

Фото: Bauernfeind / NEWS5 / dpa / Global Look Press
Фото: Bauernfeind / NEWS5 / dpa / Global Look Press

Правительство Нюрнберга объявило режим чрезвычайной ситуации после пожара на теплоэлектростанции Франкен близ города. Об этом на своей странице в Twitter сообщают городские власти.

Власти вместе с представителями компании N-ERGIE, которая управляет электростанцией, создали кризисный штаб. О жертвах и пострадавших не сообщается.

В Челябинске после аварии на теплотрассе забил фонтан кипятка
Общество

Из-за инцидента ухудшилось теплоснабжение двух районов города — Геберсдорф и Рётенбах, где располагаются 1150 точек подключения к централизованному теплоснабжению. Из-за отключения тепла пострадали несколько крупных предприятий, а также школы, торговый центр и два дома престарелых.

электростанция пожар Германия
Материалы по теме
Пожар на юге Москвы потушили с помощью авиации
Общество
Германия приостановила железнодорожное сообщение из-за снегопада
Общество
При пожаре в жилом доме в Нюрнберге погибли пять человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter