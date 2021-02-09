Вильфанд предупредил о таянии арктических льдов летом к 2050 году

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К 2050 году арктические льды могут полностью исчезать в летний период, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает «РИА Новости».

«По расчетам многих климатологов, к 2050 году, в крайней случае — к 2060 году, очень велика вероятность того, что в летний период Арктика будет в целом свободна от ледового покрова», — сказал он. По словам синоптика, ледяное поле Арктики уменьшается стремительно в последние 40 лет.

Большое влияние на Мировой океан оказывает таяние материковых льдов. Так, если полностью растает ледовый щит Гренландии, то уровень океана поднимется от 4 до 7 метров. Вильфанд назвал эти значения «колоссальными» и подтвердил, что процесс таяния Гренландии продолжается. Таяние льдов также приведет к ухудшению питания рек и вызовет проблемы с питьевой водой, сказал ученый.