В Париже умер сценарист фильмов Бунюэля, Годара и Формана

Жан-Клод Каррьер (Фото: Kevin Winter / Getty Images)

Сценарист, режиссер и автор книг Жан-Клод Каррьер, который писал сценарии к фильмам Луиса Бунюэля, Жака Дере и Милоша Формана, умер вечером 8 февраля в своем доме в Париже. Об этом дочь сценариста Киара Каррьер сообщила AFP, передает канал La Chaîne Info.

По словам Киары Каррьер, ее отец не страдал никами заболеваниями, а умер во сне. Прощание со сценаристом пройдет в Париже. Затем его похоронят на юге Франции — в родной деревне Коломбьер-сюр-Орб в департаменте Эро.

Жан-Клод Каррьер родился в 1931 году в семье крестьян. Он отучился на историка, а в 1957 году опубликовал свой первый роман «Ящерица». В 1963-м Карьер познакомился с Луисом Бунюэлем, с котором впоследствии работал в течении почти 20 лет. Он написал сценарии для таких фильмов режиссера, как «Скромное обаяние буржуазии», «Дневная красавица», «Дневник горничной».

Каррьер работал также с режиссерами Даниэлем Винем, Фолькером Шлендорфом, Анджеем Вайдой, Жаком Дереем, Жан-Люком Годаром, Милошем Форманом и др. С 1968 года он писал сценарии в том числе и для театральных постановок. А в 1994-м он вместе с Далай-ламой написал книгу «Сила буддизма».