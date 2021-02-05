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Дональд Трамп ушел из Гильдии киноактеров США

Бывший президент США Дональд Трамп уведомил Гильдию киноактеров США о своем уходе из организации. Соответствующее письмо экс-президента опубликовал телеканал Fox News.

«Этим письмом я информирую о своем немедленном уходе из Гильдии <...>. Вы ничего не сделали для меня», — написал он.

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Дональд Трамп

Бывший глава государства объявил о своем уходе после того, как Гильдия большинством голосов приняла решение о его исключении за нарушение правил членства в профсоюзе. В ответ на письмо Трампа профсоюз написал: «Спасибо».

В своем заявлении бывший президент также подчеркнул, что решение исключить его из Гильдии — это попытка привлечь внимание СМИ и отвлечься от «унылого профсоюза».

В Гильдии киноактеров США Дональд Трамп состоял с 1989 года. Он играл эпизодические роли в фильмах «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», «Образцовый самец» и «Уолл Стрит: Деньги не спят».

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