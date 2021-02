Издатель Battlefield и NFS купит разработчика мобильных игр Glu Mobile

Компания Electronic Arts была основана в 1982 году, ее главный офис находится в городе Редвуд, Калифорния. Компания владеет такими брендами как EA SPORTS, FIFA, Battlefield, Apex Legends, The Sims, Madden NFL, Need for Speed, Titanfall и Plants vs. Zombies. В 2020 году чистая выручка предприятия составила $5,5 млрд.

3 февраля Bloomberg сообщал, что акции Elecrtonic Arts подешевели на 5%, достигнув цены в $141,27 за бумагу. Это произошло после выхода квартальной отчетности компании: ее результаты не оправдали ожиданий аналитиков. При этом в предыдущие три сессии акции предприятия росли.

Всего за последние три месяца рост выручки Elecrtonic Arts составил 5% — $1,67 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль компании упала на 39%.