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Экономика ,  
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Издатель Battlefield и NFS купит разработчика мобильных игр Glu Mobile

Фото: Christoph Hardt / Geisler-Fotopres / Global Look Press
Фото: Christoph Hardt / Geisler-Fotopres / Global Look Press

Производитель компьютерных игр Electronic Arts Inc. решил за $2,1 млрд купить компанию Glu Mobile Inc., которая специализируется на разработке игр для смартфонов. Об этом компания Electronic Arts сообщила на своем сайте.

За каждую акцию Electronic Arts заплатит $12,50. При условии одобрения со стороны Glu Mobile и регулирующих органов компания планирует закрыть сделку во втором квартале 2021 года. Согласно сообщению Electronic Arts, сделка может нарастить постоянную ежемесячную аудиторию компании до более чем 100 млн пользователей мобильных устройств.

На сайте Glu Mobile говорится, что советы директоров обеих компаний уже одобрили сделку. Совет директоров Glu Mobile также рекомендовал акционерам одобрить сделку. В компании уточняют, что ожидают закрытия сделки к 30 июня 2021 года.

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Компания Glu Mobile была основана в 2001 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско. Компания разработала игры Covet Fashion, Deer Hunter, Design Home, Diner DASH Adventures, Disney Sorcerer's Arena, Kim Kardashian: Hollywood и MLB Tap Sports Baseball. На предприятии работает 800 сотрудников, в том числе 500 разработчиков.

Компания Electronic Arts была основана в 1982 году, ее главный офис находится в городе Редвуд, Калифорния. Компания владеет такими брендами как EA SPORTS, FIFA, Battlefield, Apex Legends, The Sims, Madden NFL, Need for Speed, Titanfall и Plants vs. Zombies. В 2020 году чистая выручка предприятия составила $5,5 млрд.

3 февраля Bloomberg сообщал, что акции Elecrtonic Arts подешевели на 5%, достигнув цены в $141,27 за бумагу. Это произошло после выхода квартальной отчетности компании: ее результаты не оправдали ожиданий аналитиков. При этом в предыдущие три сессии акции предприятия росли.

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Всего за последние три месяца рост выручки Elecrtonic Arts составил 5% — $1,67 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль компании упала на 39%.

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