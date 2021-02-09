СМИ сообщили о смерти 15 человек от неизвестной болезни в Танзании

В Танзании по меньшей мере 15 человек скончались и более 50 попали в больницу из-за заражения неизвестной инфекцией, сообщает издание Africa Feeds со ссылкой на представителей здравоохранения страны.

«Эта болезнь пока не широко распространена, вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью и они умирали, если поздно попадали в больницу», — рассказал главный врач округа Чунья области Мбея Фелиста Кисанду.

По ее словам, первоначальное обследование показало, что пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени.

Издание Mwananchi передает, что министр здравоохранения Танзании направил в регион группу экспертов. Медики должны выяснить причины вспышки заболевания и взять образцы для исследования.