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Лидеры сената договорились о формате проведения импичмента Трампу

Лидеры демократического большинства и республиканского меньшинства Сената США Чак Шумер и Митч Макконнелл договорились по формату проведения процедуры импичмента экс-президента страны Дональда Трампа в верхней палате Конгресса. Об этом сообщает USA Today.

«Все стороны договорились о структуре, которая обеспечит справедливый и честный сенатский процесс импичмента бывшего президента», — сказал Шумер.

Согласно договоренностям, процесс над Трампом откроется 9 февраля четырехчасовыми дебатами о конституционности процесса импичмента в отношении экс-президента. Защита экс-президента утверждает, что судебный процесс неконституционен, так как Трамп уже покинул свой пост. После дебатов пройдет голосование.

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Если процесс по импичменту все же продолжится, то каждая из сторон получит до 16 часов в течение двух дней, чтобы представить свои доводы сенату. После выступлений обеих команд состоится заседание, на котором сенаторы смогут задать свои вопросы. У них будет на это четыре часа.

Также сенаторы смогут проголосовать за вызов свидетелей и предоставление дополнительных доказательств. На заключительные заявления обеим сторонам предоставят четыре часа, поровну распределенных между обвинителями и защитой Трампа.

Ранее Сенат решил приостановить слушания по импичменту с вечера пятницы, 12 февраля, до вечера субботы,13 февраля. Таким образом сенаторы выполнили просьбу адвоката Трампа Дэвида Шона, соблюдающего Шаббат.

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В середине января палата представителей поддержала импичмент Трампа. В конце того же месяца палата представителей передала в сенат соответствующую резолюцию.

Поводом для импичмента стало нападение сторонников Трампа на здание парламента — Капитолий. Бывшего американского президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Капитолия, где где конгрессмены должны были утвердить результаты ноябрьских президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе столкновений манифестантов с полицией погибли пять человек.

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