Лидеры сената договорились о формате проведения импичмента Трампу

Лидеры демократического большинства и республиканского меньшинства Сената США Чак Шумер и Митч Макконнелл договорились по формату проведения процедуры импичмента экс-президента страны Дональда Трампа в верхней палате Конгресса. Об этом сообщает USA Today.

«Все стороны договорились о структуре, которая обеспечит справедливый и честный сенатский процесс импичмента бывшего президента», — сказал Шумер.

Согласно договоренностям, процесс над Трампом откроется 9 февраля четырехчасовыми дебатами о конституционности процесса импичмента в отношении экс-президента. Защита экс-президента утверждает, что судебный процесс неконституционен, так как Трамп уже покинул свой пост. После дебатов пройдет голосование.

Если процесс по импичменту все же продолжится, то каждая из сторон получит до 16 часов в течение двух дней, чтобы представить свои доводы сенату. После выступлений обеих команд состоится заседание, на котором сенаторы смогут задать свои вопросы. У них будет на это четыре часа.