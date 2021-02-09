Российское посольство раскритиковало запрет канала «Россия-РТР» в Латвии

Запрет вещания телеканала «Россия-РТР» в Латвии является нарушением свободы слова и говорит о том, что латвийские каналы не могут выдержать конкуренции даже в своей стране. Об этом сообщило в Facebook посольство России в Латвии.

«Нарушение свободы слова? И не только. Очевидно, в условиях свободного рынка латвийские телеканалы не могут выдержать конкуренции, даже в информпространстве своей страны», — говорится в заявлении.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ решил с 15 февраля на год запретить трансляцию канала «Россия-РТР» на территории Латвии. Это было сделано из-за четырех передач, которые, по мнению регулятора, разжигали ненависть и содержали призывы к войне.

Речь идет о выпусках программы «60 минут» от 10 июля 2020 года, 17 октября 2020 года и 21 октября 2020 года, а также о выпуске программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» от 6 декабря 2020 года.