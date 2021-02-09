Ozon сообщил о падении спроса на офисные компьютеры

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Компании из-за удаленной работы теперь предпочитают ноутбуки: компании стремятся обеспечить сотрудников компьютерами, которые можно забрать домой в случае возобновления самоизоляции. Об этом говорится в исследовании онлайн-ретейлера Ozon.

«Пандемия изменила привычное понимание рабочих мест — бизнесу выгоднее оформлять сотрудникам мобильные рабочие места, которые легко полностью перенести домой» — сказала руководитель направления «Компьютеры и ноутбуки» Ozon Наталья Селихова.

По ее словам, тенденция к снижению продаж офисных машин в этом году сохранится, несмотря на возвращение сотрудников на рабочие места.

По результатам исследования Ozon выяснилось, что из-за перехода на дистанционную работу спрос на офисные компьютеры — неттопы, мини-ПК и моноблоки — в 2020 году снизился на 20% по сравнению с предыдущим годом. В то же время вырос спрос на компьютеры для дома: продажи системных блоков увеличились на 82%.