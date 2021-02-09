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Ozon сообщил о падении спроса на офисные компьютеры

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Компании из-за удаленной работы теперь предпочитают ноутбуки: компании стремятся обеспечить сотрудников компьютерами, которые можно забрать домой в случае возобновления самоизоляции. Об этом говорится в исследовании онлайн-ретейлера Ozon.

«Пандемия изменила привычное понимание рабочих мест — бизнесу выгоднее оформлять сотрудникам мобильные рабочие места, которые легко полностью перенести домой» — сказала руководитель направления «Компьютеры и ноутбуки» Ozon Наталья Селихова.

По ее словам, тенденция к снижению продаж офисных машин в этом году сохранится, несмотря на возвращение сотрудников на рабочие места.

ВТБ выявил рост трат россиян на электронику и гаджеты в январе на 70%
Экономика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

По результатам исследования Ozon выяснилось, что из-за перехода на дистанционную работу спрос на офисные компьютеры — неттопы, мини-ПК и моноблоки — в 2020 году снизился на 20% по сравнению с предыдущим годом. В то же время вырос спрос на компьютеры для дома: продажи системных блоков увеличились на 82%.

Как сообщили в компании, моноблоки, неттопы и мини-ПК чаще других компьютеров покупают клиенты-юрлица. В начале пандемии b2b-клиенты стали гораздо реже покупать компьютеры, а в декабре 2020 года спрос вернулся, но только на ноутбуки — их продажи год к году среди юридических лиц выросли почти в четыре раза. В целом рост продаж ноутбуков на Ozon в 2020 году ускорился до 77% с 55% в 2019 году.

Как сообщает онлайн-ретейлер, на неттопы и мини-ПК в прошлом году стали тратить больше, на это повлияло повышение курса доллара и дефицит комплектующих. Средний чек в этой категории вырос на 30%, до 34 тыс.руб. В случае с системными блоками средний чек составил около 40 тыс. руб., оставшись на уровне 2019 года.

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Ранее ВТБ сообщил, что в январе траты россиян на электронику и бытовую технику выросли на 70% по сравнению с предыдущим годом. В абсолютном выражении оборот магазинов, специализирующихся на таких товарах, в начале 2021 года достиг 50 млрд руб. В Москве расходы на покупку этих товаров в составили 15,5 млрд руб. — вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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