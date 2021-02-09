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Дело Навального ,  
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Муниципальный депутат Кириков сообщил о задержании в Москве

В Москве полиция задержала муниципального депутата района Останкино Павла Кирикова. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на самого мундепа.

По данным «ОВД-Инфо», к Кирикову домой пришли полицейские. Они объяснили, что проверяют оружие у всех, кто недавно совершал административное правонарушение. Мундеп отметил, что у него есть несколько охотничьих ружей с боеприпасами, а также соответствующие разрешения.

В свою очередь сотрудники полиции заявили, что один из патронов, обнаруженных у Кирикова — не охотничий, а боевой. По словам мундепа, сам он никогда не покупал боевых патронов, а указанный патрон внешне ничем не отличается от остальных.

Позже правозащитники сообщили, что Кирикова доставили в отдел полиции по району Останкино, где сотрудники полиции взяли с него объяснения.

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Как передает «ОВД-Инфо», Кирикова уже задерживали 2 февраля у здания Мосгорсуда, где рассматривалось дело оппозиционера Алексея Навального — оппозиционеру заменили условный срок по делу «Ив Роше» (3,5 года) на реальный. С учетом времени, которое он провел под домашним арестом, срок в колонии составит 2 года и 8 месяцев.

Тогда Кирикову вменили нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), однако, дело еще не рассмотрели. Сам Кириков заявлял, что молча стоял рядом со зданием суда, а в протоколе полицейские написали, что он выкрикивал лозунги.

В пресс-службе столичного главка МВД РБК сообщили, что в ведомство не поступала информация о задержании Кирикова. РБК обратился за комментарием к мундепу, а также в совет депутатов муниципального округа Останкинский.

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Несогласованные акции протеста в Москве и других городах прошли в день суда над Навальным 2 февраля. По данным «ОВД-Инфо», в связи с протестами задержали свыше 1,4 тыс. человек, из них более тысячи — в столице.

После этой акции, а также несогласованных митингов 23 и 31 января были возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти, о нарушении санитарных норм, о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, о хулиганстве, вандализме, повреждении имущества, а также по другим статьям.

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