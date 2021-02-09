Муниципальный депутат Кириков сообщил о задержании в Москве

В Москве полиция задержала муниципального депутата района Останкино Павла Кирикова. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на самого мундепа.

По данным «ОВД-Инфо», к Кирикову домой пришли полицейские. Они объяснили, что проверяют оружие у всех, кто недавно совершал административное правонарушение. Мундеп отметил, что у него есть несколько охотничьих ружей с боеприпасами, а также соответствующие разрешения.

В свою очередь сотрудники полиции заявили, что один из патронов, обнаруженных у Кирикова — не охотничий, а боевой. По словам мундепа, сам он никогда не покупал боевых патронов, а указанный патрон внешне ничем не отличается от остальных.

Позже правозащитники сообщили, что Кирикова доставили в отдел полиции по району Останкино, где сотрудники полиции взяли с него объяснения.