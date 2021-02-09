«Дочка» Mail.ru вложила $1,5 млн в разработчика игр из США

Фото: Владислав Шатило / РБК

Международная компания, занимающаяся разработкой и издательством игр для компьютеров, консолей и мобильных платформ, My.Games (входит в состав Mail.ru Group) заключила инвестиционную сделку с американской студией Pizza Club Games, разработчиком игры Raid Boss. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

В рамках сделки My.Games Venture Capital (MGVC) предоставит инвестиции на разработку в размере $1,5 млн и окажет поддержку в развитии Pizza Club Games, включая маркетинг, анализ метрик, улучшение ключевых показателей продукта и рекрутинг.

«Подразделение [My.Games] приобрело миноритарную долю студии с опционом на контроль», — уточнили в компании.

Исполнительный продюсер MGVC Никита Мацокин отметил, что эта сделка стала еще одним этапом в расширении присутствия My.Games на рынке США. По его словам, Pizza Club Games имеет большой потенциал.