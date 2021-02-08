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Пандемия коронавируса ,  
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В Грузии заработал общественный транспорт и открылись рынки

Фото: Зураб Курцикидзе / EPA / ТАСС
Фото: Зураб Курцикидзе / EPA / ТАСС

В Грузии сняли часть ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В частности, в стране с 8 февраля по будням возобновилась работа муниципального транспорта в крупных городах и работа рынков.

Об ослаблении ограничений премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил 4 февраля, во время заседания кабмина. По его словам, пойти на это позволила «позитивная динамика» по заболеваемости COVID-19. «Будет восстановлено движение метро, автобусов, маршрутных такси в Тбилиси, Рустави и Кутаиси. Полностью откроются рынки», — сказал тогда премьер-министр.

Грузия откроет границы для иностранцев с условием обязательной вакцинации
Общество
Фото:Sputnik / РИА Новости

Ограничения на передвижение муниципального транспорта в Тбилиси, Телави, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти и Зугдиди, а также на работу рынков были введены 28 ноября 2020 года. Тогда же власти Грузии запретили жителям выходить из дома с 00.00 до 5.00, закрыли кафе, рестораны, фитнес-центры и бассейны, непродовольственные магазины. На дистанционную работу перешли школы и другие учебные заведения, закрылись детские сады.

Предполагалось, что все эти меры будут действовать до 31 января. Однако в конце января премьер-министр Грузии утвердил новый документ — план постепенного снятия ограничений, который продлил действие большинства установленных запретов. Согласно этому документу, с 1 февраля по стране планировалось открыть школы, торговые центры, восстановить движение транспорта в небольших городах — Поти и Гори. При этом в крупных городах — Тбилиси, Кутаиси и Рустави — ограничения на работу транспорта планировалось снять лишь к 1 марта.

По данным национального штаба по борьбе с коронавирусом, на 8 февраля в Грузии выявили 204 новых случая заболевания. Всего подтверждено 262 228 случаев COVID-19, выздоровели 254 350 человек, 4554 человека пока борются с заболеванием. Умерли от последствий COVID-19 3298 человек.

В конце января власти Грузии решили разрешить въезд в страну для всех вакцинировавшихся от COVID-19 иностранцев. Новые правила начали действовать в аэропортах с 1 февраля, сухопутные границы остаются закрытыми.

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Источник: JHU
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