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В Барнауле обрушилась часть крыши многоквартирного дома

Видео: incident22 / VK
Видео: incident22 / VK
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В многоквартирном доме в Барнауле обрушилась часть крыши, сообщили РБК в пресс-службе администрации города.

«Произошло частичное обрушение кровли. Квартиры не пострадали. Управляющая компания сейчас все зачищает, укрепляет. Пострадавших нет», — сказали в администрации.

Причиной инцидента назвали общее состояние здания и погодные условия. «Капитальный ремонт крыши не проводился за все время существования этого дома», — уточнили в пресс-службе.

Здание является бывшим общежитием, переоборудованным в «малосемейку». В результате обрушения также было повреждено отопление, однако оно уже восстановлено.

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Фото:МЧС

Как передает издание ALTAPRESS со ссылкой на мэрию города, обрушение произошло 6 февраля в пятиэтажном доме. Площадь обрушения составила порядка 144 кв. м.

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Трехподъездный дом был построен в 1961 году. В 164 квартирах проживают 206 человек. Кровля обрушилась над крышей первого подъезда.

новости Барнаул Алтайский край крыша
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