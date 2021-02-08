На Алтае четыре человека погибли при падении снега с крыши

В Алтайском крае, на станции Смазнево в Заринском районе восемь человек оказались завалены при сходе снега с крыши зернохранилища, сообщает «Глас народа». Четверо из них погибли.

Четверых выживших достали из-под снега. Из них двое получили травмы средней тяжести, один — легкие травмы, еще один не пострадал. В сообщении пресс-службы регионального правительства указывается, что поиски одного из оказавшихся под снегом еще продолжаются. Для помощи пострадавшим в Смазнево направлены бригады скорой помощи из Барнаула. Также в населенный пункт должен прибыть зампред правительства края Александр Лукьянов для изучения причин произошедшего, а также руководитель управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров. Губернатор Виктор Томенко на оперативном совещании поручил местным властям «обратить внимание на опасность схода снежных покровов в связи с теплой погодой и принять неотложные меры по предотвращению возможных происшествий».

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