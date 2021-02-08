В Воронеже из-за аварии без тепла в морозы остались десятки домов

Воронеж (Фото: Роман Демьяненко / ТАСС)

Авария в сети теплоснабжения оставила без отопления и горячей воды десятки многоквартирных домов, детские сады и школы в Железнодорожном районе Воронежа, сообщили РБК в мэрии города.

Авария затронула 65 жилых домов, пять школ и десять детских садов, уточнили РБК в мэрии.

«Силами управления ЖКХ, управы района и персонала управляющих организаций проводится мониторинг состояния внутридомовых систем отопления», — сообщил представитель мэрии. В попавших под отключение теплоснабжения образовательных учреждениях занятия отменены.

Авария произошла на участке теплосети, который находится под управлением жилищно-коммунальной компании «Квадра». Температура воздуха в Воронеже 8 февраля составляет минус 12 градусов.

Сотрудники «Квадры» уже приступили к срочному ремонту, на месте работают три ремонтные бригады и необходимая техника, говорится на странице компании в социальной сети «ВКонтакте». Работы компания обещает закончить до 15 часов (совпадает с московским).