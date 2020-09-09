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Политика ,  
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Путин выразил надежду на готовность ЖКХ к отопительному сезону

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства выразил надежду, что объекты энергетики и ЖКХ будут должным образом готовы к отопительному сезону. Трансляция велась на «России 24».

«Надеюсь, что зима нас врасплох не застанет», — сказал Путин.

Министр энергетики Александр Новак доложил главе государства, что подготовка объектов электроэнергетики проходит в штатном режиме и находится под контролем ведомства. В северных муниципальных образованиях семи регионов начался отопительный сезон, сказал он. Новак добавил, что 91% объектов электроэнергетики готовы к прохождению осенне-зимнего периода.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, в свою очередь, отметил, что подготовка к осенне-зимнему периоду опережает темпы 2019 года. Так, котельное оборудование готово к отопительному сезону на 90,8% против 89,4% в прошлом году, готовность тепловых сетей составляет 93,1% против 93%, водопроводных сетей — 90,6% против 88,2%.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что столица готова к началу отопительного сезона. Он отметил, что город «готов к любой зиме». Из-за пандемии коронавируса на подготовку теплосетей было меньше двух месяцев, сказал Бирюков. Специалисты подготовили 10,2 тыс. тепловых пунктов, районных и квартальных станций, 96 малых котельных и других объектов, — рассказал чиновник.

Теги: Владимир Путин, отопительный сезон
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