В Госдуме предложили льготы детям силовиков при поступлении в вузы

Дети сотрудников МВД и Росгвардии смогут поступать в вузы в приоритетном порядке, сообщает газета «Известия» со ссылкой на отзыв правительства, имеющийся в распоряжении издания.

Законопроект подготовили депутаты Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов, изменения предлагается внести в ст. 71 закона «Об образовании в Российской Федерации». Правительство поддержало инициативу.

Согласно документу, преимущество при зачислении в вузы, находящиеся в ведении МВД и Росгвардии, получат дети силовиков, а также контрактников в войсках национальной гвардии, стаж службы которых не менее 20 лет, а также бывших сотрудников.

В отзыве правительства отмечается, что это преимущественное право «не повлияет на возможность поступления в данные образовательные организации иных лиц», так как оно «реализуется только при условии успешного прохождения детьми граждан указанных категорий вступительных испытаний и при прочих равных условиях».