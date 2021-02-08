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В Госдуме предложили льготы детям силовиков при поступлении в вузы

Дети сотрудников МВД и Росгвардии смогут поступать в вузы в приоритетном порядке, сообщает газета «Известия» со ссылкой на отзыв правительства, имеющийся в распоряжении издания.

Законопроект подготовили депутаты Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов, изменения предлагается внести в ст. 71 закона «Об образовании в Российской Федерации». Правительство поддержало инициативу.

Согласно документу, преимущество при зачислении в вузы, находящиеся в ведении МВД и Росгвардии, получат дети силовиков, а также контрактников в войсках национальной гвардии, стаж службы которых не менее 20 лет, а также бывших сотрудников.

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Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В отзыве правительства отмечается, что это преимущественное право «не повлияет на возможность поступления в данные образовательные организации иных лиц», так как оно «реализуется только при условии успешного прохождения детьми граждан указанных категорий вступительных испытаний и при прочих равных условиях».

Сейчас преимущество при поступлении имеют дети военных, указывают авторы инициативы. Отсутствие такого права у детей сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии создает правовое неравенство, считают они.

В апреле 2019 года начальник главного штаба «Юнармии» Роман Романенко говорил, что участники движения смогут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз. В то же время в Минобрнауки заявляли, что само членство в «Юнармии» не позволит получить льготы при поступлении. Юнармеец должен иметь личные достижения.

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