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Почти 150 человек эвакуировали из общежития МГЛУ из-за дымившего костра

Из общежития Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) в центре Москвы эвакуировали 148 человек, причиной стало задымление в здании. Об этом сообщают ТАСС и «Москва 24» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Задымление в общежитии, расположенном в Петроверигском переулке, возникло из-за костра, зажженного в выселенной части здания, уточнили источники. Его уже потушили. Угрозы жизни людей нет.

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6 февраля три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в девятиэтажке в поселке Мосрентген
в Новой Москве, более 10 пострадали. В одной из квартир загорелись вещи и мебель. Площадь пожара составила 25 кв. м. Кроме того, огонь охватил балконы с третьего по девятый этажи. Возбуждено уголовное дело по ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности). По одной из версий, причиной пожара стала неисправная электропроводка.

Москва общежитие МГЛУ задымление эвакуация
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