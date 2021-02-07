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Дипломаты сообщили об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Индии

Вид на разрушенную недостроенную гидроэлектростанцию «Ришиганга» на реке Дхаулиганге, Индия
Вид на разрушенную недостроенную гидроэлектростанцию «Ришиганга» на реке Дхаулиганге, Индия (Фото: AP)

У российского посольства в Индии нет информации о погибших или пропавших без вести россиянах при сходе лавины в штате Уттаракханд. Об этом дипмиссия сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

«Информации о пострадавших, погибших или пропавших без вести российских гражданах не поступало. Посольство поддерживает связь с Министерством внутренних дел штата», — говорится в сообщении.

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Утром 7 февраля в штате Уттаракханд из-за откола части ледника Чамоли произошел сход лавины. Это привело к резкому повышению уровня воды в реках Алакнанда и Дхаулиганга, что, в свою очередь, стало причиной наводнения. По данным телеканала NDTV, 170 человек числятся пропавшими без вести. Из них около 100–150 человек могут быть работниками гидроэлектростанции «Ришиганга» на реке Дхаулиганга. Ранее сообщалось, что с ними не удается установить связь.

При этом издание The India Times сообщило, что десять человек были найдены мертвыми. Еще 16 человек, которые оказались запертыми в тоннеле в высокогорной долине Тапован, удалось спасти. Сейчас в районе бедствия работает более 200 спасателей.

Глава штата Уттаракханд Тривендра Сингха Равата пообещал, что власти выплатят семьям погибших по 400 тыс. рупий (около 410 тыс. руб.). Тяжело пострадавшие также получат компенсацию в размере 50 тыс. рупий (около 51 тыс. руб.).

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