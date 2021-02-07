Российские дипломаты ответили премьер-министру Литвы на слова о вакцине
Дипломаты подчеркнули, что о российском препарате было сказано множество «предвзятых заявлений», однако вопреки этому «показатели [вакцины] признали на международном уровне».
«Главное — в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?» — добавили в посольстве.
Ранее, 5 февраля, Шимоните заявила, что президент России Владимир Путин на самом деле не хочет использовать «Спутник V» как лекарство для россиян, а «предлагает его миру как еще одно гибридное оружие для разобщения».