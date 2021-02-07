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Российские дипломаты ответили премьер-министру Литвы на слова о вакцине

Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)
Российское посольство в Литве ответило премьер-министру страны Ингрид Шимоните, назвавшей российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» гибридным оружием. Заявление дипмиссии опубликовано в Twitter.

Дипломаты подчеркнули, что о российском препарате было сказано множество «предвзятых заявлений», однако вопреки этому «показатели [вакцины] признали на международном уровне».

«Главное — в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?» — добавили в посольстве.

Ранее, 5 февраля, Шимоните заявила, что президент России Владимир Путин на самом деле не хочет использовать «Спутник V» как лекарство для россиян, а «предлагает его миру как еще одно гибридное оружие для разобщения».

Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний «Спутника V»
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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Глава литовского правительства не первая использовала подобное сравнение. В декабре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «День» заявил, что российский препарат является «гибридным оружием России против Украины».

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Над препаратом работал НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. По данным РФПИ, сейчас препарат одобрен не только в России, но и в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской, Ливане и Мьянме.

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По данным разработчика, эффективность препарата составляет около 92%. Позднее международный медицинский журнал The Lancet подтвердил качество препарата и сообщил, что промежуточный анализ данных показал, что введение вакцины обеспечивает эффективность в 91,6%.

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