Российские дипломаты ответили премьер-министру Литвы на слова о вакцине

Ингрида Шимоните (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

Российское посольство в Литве ответило премьер-министру страны Ингрид Шимоните, назвавшей российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» гибридным оружием. Заявление дипмиссии опубликовано в Twitter.

Дипломаты подчеркнули, что о российском препарате было сказано множество «предвзятых заявлений», однако вопреки этому «показатели [вакцины] признали на международном уровне».

«Главное — в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?» — добавили в посольстве.

Ранее, 5 февраля, Шимоните заявила, что президент России Владимир Путин на самом деле не хочет использовать «Спутник V» как лекарство для россиян, а «предлагает его миру как еще одно гибридное оружие для разобщения».