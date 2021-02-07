Военные провели учения с «Панцирем-С1» в Крыму

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» провели учение по поиску и уничтожению воздушной цели в Крыму. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

«В ходе учения расчеты комплекса «Панцирь-С1» обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии. Цели и их характеристики были сымитированы электронным способом», — говорится в сообщении.

По сценарию тренировки, условный противник применил беспилотные летательные аппараты для атаки позиций зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования «Панцирь-С1» приняли на вооружение в 2010 году. ЗРПК может вести огонь по наземным, наводным целям и живой силе, а также обеспечивать защиту от всех современных средств воздушного нападения.