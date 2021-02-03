Подростков из Дагестана заподозрили в создании террористической группы

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В Дагестане шестерых несовершеннолетних заподозрили в создании местной ячейки террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом говорится на сайте управления Следственного комитета по региону.

«В зависимости о роли каждого, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4 УК (создание террористического сообщества и руководство им) и ч. 2 ст. 205.4 УК (участие в террористическом сообществе)», — уточняется в сообщении.

По версии следствия, подростки поддерживали идеи ИГ, создали в Махачкале группировку и выбрали одного из своих ее руководителем. По делу проводится комплекс следственных действий.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Башкирии, задержав россиянина 1995 года рождения, который хотел напасть на сотрудников правоохранительных органов. Силовики обнаружили его тайник с огнестрельным оружием, боеприпасами и компонентами самодельной бомбы, переписку задержанного с боевиками из «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России).