Подростков из Дагестана заподозрили в создании террористической группы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,08 (+0,18) Инвестиции, 13:52
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,06) Инвестиции, 13:52
США приостановят решение Трампа о выводе части войск из Германии Политика, 20:34 Зеленский ввел санкции в отношении сразу трех телеканалов и их владельца Политика, 20:30 Определился состав сборной России на чемпионате мира по биатлону Спорт, 20:28 Плющенко обошел Тутберидзе. Юниорское первенство началось с сенсаций Спорт, 20:21 TikTok запустит новую функцию для борьбы с фейками Общество, 20:15 Адвокат сообщил о предъявлении следователями обвинения брату Навального Общество, 20:08 Ушедший из UFC из-за допинга боец подписал контракт с промоушеном ACA Спорт, 20:01 Всемирный экономический форум в Сингапуре перенесли с мая на август Экономика, 19:49 Что происходило на российском фондовом рынке 20 лет назад РБК и Открытие Инвестиции, 19:48 DS4 стал премиальным кроссовером после смены поколения Авто, 19:43 Подростков из Дагестана заподозрили в создании террористической группы Общество, 19:39 Большунов пропустит все этапы Кубка мира перед ЧМ-2021 Спорт, 19:32 Художник по свету уволился из филармонии после надписи о политзаключенных Общество, 19:27 МИД Австрии пригрозил ввести точечные санкции против России за Навального Политика, 19:21
Общество ,  
0 

Подростков из Дагестана заподозрили в создании террористической группы

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Дагестане шестерых несовершеннолетних заподозрили в создании местной ячейки террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом говорится на сайте управления Следственного комитета по региону.

«В зависимости о роли каждого, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4 УК (создание террористического сообщества и руководство им) и ч. 2 ст. 205.4 УК (участие в террористическом сообществе)», — уточняется в сообщении.

ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
Общество
Фото:РИА Новости

По версии следствия, подростки поддерживали идеи ИГ, создали в Махачкале группировку и выбрали одного из своих ее руководителем. По делу проводится комплекс следственных действий.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Башкирии, задержав россиянина 1995 года рождения, который хотел напасть на сотрудников правоохранительных органов. Силовики обнаружили его тайник с огнестрельным оружием, боеприпасами и компонентами самодельной бомбы, переписку задержанного с боевиками из «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России).

Дагестан СК уголовное дело
Материалы по теме
СК опубликовал видео задержания членов террористической ячейки в колонии
Общество
ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
Общество
ИГ взяло на себя ответственность за двойной теракт в Багдаде
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter