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Россияне назвали счастливые приметы при устройстве на работу

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Чаще всего россияне, верящие в счастливые приметы, перед собеседованием при приеме на работу стараются соблюдать приметы насчет одежды. Это показал опрос сервиса SuperJob (есть у РБК).

Так, многие кандидаты надевают на собеседование только ту одежду, в которой однажды уже добились успеха. У некоторых респондентов есть «счастливые» часы или другие украшения, а часть участников исследования кладут в бумажник специальную купюру, которая принесет удачу.

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Опрос проводился с 26 по 28 января по всей России. В нем поучаствовали 1600 экономически активных респондентов старше 18 лет.

Помимо особенных ритуалов некоторые соискатели настраивают себя на успех более традиционными методами. В качестве счастливой приметы перед встречей с работодателем они до блеска чистят ботинки, моют голову или улыбаются и подмигивают сами себе в зеркале.

Россияне используют не только вещественные приметы. Часть опрошенных признались, что перед собеседованием произносит вслух фразы, типа «Ни пуха, ни пера». Кроме того, соискатели могут даже пропустить его, если это подскажет интуиция.

Всего же приметам в случае собеседования верит малая часть опрошенных соискателей (12%). При этом среди них примерно поровну женщин и мужчин (11 и 12% соответственно). Большая же часть россиян уверена, что если кандидат объективно не подходит на вакансию или не владеет навыками самопрезентации, соблюдение ритуалов ему не поможет.

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Ранее опрос сервиса «Работа.ру» выявил, что сменить работу в 2021 году намерены 43% россиян. Кроме того, 21% респондентов собирались устроиться в 2021 году на подработку. Больше половины опрошенных (58%) сошлись на том, что этот год будет для них тяжелым.

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