Россияне назвали счастливые приметы при устройстве на работу

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Чаще всего россияне, верящие в счастливые приметы, перед собеседованием при приеме на работу стараются соблюдать приметы насчет одежды. Это показал опрос сервиса SuperJob (есть у РБК).

Так, многие кандидаты надевают на собеседование только ту одежду, в которой однажды уже добились успеха. У некоторых респондентов есть «счастливые» часы или другие украшения, а часть участников исследования кладут в бумажник специальную купюру, которая принесет удачу.

Опрос проводился с 26 по 28 января по всей России. В нем поучаствовали 1600 экономически активных респондентов старше 18 лет.

Помимо особенных ритуалов некоторые соискатели настраивают себя на успех более традиционными методами. В качестве счастливой приметы перед встречей с работодателем они до блеска чистят ботинки, моют голову или улыбаются и подмигивают сами себе в зеркале.