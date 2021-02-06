Бразильская Uniao Quimica заключит контракт на 10 млн доз «Спутника V»

Бразильская фармкомпания Uniao Quimica планирует к 10 февраля заключить контракт с Министерством здравоохранения страны на поставку первых 10 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил директор Uniao Quimica по международному бизнесу Роджерио Россо, передает Reuters.

Он уточнил, что цена одной дозы должна составить $10. Россо отметил, что Минздрав собирается в дальнейшем скупать весь объем «Спутника V», который будет производить местная лаборатория на территории Бразилии. Это примерно 8 млн доз ежемесячно.

Исполнительный секретарь бразильского Минздрава Эльчио Франко пояснил, что ведомство купит 10 млн доз российского препарата только, если его экстренное использование разрешит бразильский регулятор (Anvisa). Кроме того, цена контракта должна устроить правительство страны.

Anvisa в январе не разрешила использовать «Спутник V» в экстренных случаях. Регулятор заявил, что вакцина не соответствует государственным критериям. Запрос на ее одобрение вернули Uniao Quimica.