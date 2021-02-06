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Пандемия коронавируса ,  
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Бразильская Uniao Quimica заключит контракт на 10 млн доз «Спутника V»

Бразильская фармкомпания Uniao Quimica планирует к 10 февраля заключить контракт с Министерством здравоохранения страны на поставку первых 10 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил директор Uniao Quimica по международному бизнесу Роджерио Россо, передает Reuters.

Он уточнил, что цена одной дозы должна составить $10. Россо отметил, что Минздрав собирается в дальнейшем скупать весь объем «Спутника V», который будет производить местная лаборатория на территории Бразилии. Это примерно 8 млн доз ежемесячно.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Исполнительный секретарь бразильского Минздрава Эльчио Франко пояснил, что ведомство купит 10 млн доз российского препарата только, если его экстренное использование разрешит бразильский регулятор (Anvisa). Кроме того, цена контракта должна устроить правительство страны.

Anvisa в январе не разрешила использовать «Спутник V» в экстренных случаях. Регулятор заявил, что вакцина не соответствует государственным критериям. Запрос на ее одобрение вернули Uniao Quimica.

Позже Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), наравне с центром Гамалеи выступающий разработчиком препарата, сообщил, что это не означает отказ властей Бразилии от процедуры ускоренной регистрации вакцины. «Национальное агентство наблюдения за здоровьем (Anvisa) запросило дополнительную информацию относительно вакцины «Спутник V», которая будет предоставлена в ближайшее время», — указал фонд, отметив, что это стандартная процедура.

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По статистике Университета Джонса Хопкинса, Бразилия находится на третьем месте в мире по числу зараженных коронавирусом. С начала пандемии в стране заболели более 9 млн человек.

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Источник: JHU
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