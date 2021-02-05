Минюст заявил об «аморальности» требований экс-акционеров ЮКОСа

Михаил Гальперин (Фото: Дмитрий Серебряков / Росконгресс)

Требования бывших акционеров ЮКОСа являются незаконными и аморальными, заявил заместитель министра юстиции Михаил Гальперин (курирует интересы России в международных и зарубежных судах), выступая на слушаниях в Верховном суде Нидерландов.

«Требования истцов не просто незаконны, но и аморальны», — сказал российский представитель.

По его словам, бенефициары истцов уже два раза «недобросовестно обогатились» за счет активов ЮКОСа. «Первый раз — когда с помощью взяток и мошенничества приобрели ее [компанию] за бесценок в середине 1990-х, второй раз — когда вывели в начале 2000-х с помощью офшорных схем, налоговых и корпоративных манипуляций из нее миллиарды долларов», — заявил замминистра.

Гальперин считает, что теперь истцы хотят сделать это в третий раз, подтвердив законность взыскания $57 млрд из российского бюджета.