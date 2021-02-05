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Минюст заявил об «аморальности» требований экс-акционеров ЮКОСа

Михаил Гальперин
Михаил Гальперин (Фото: Дмитрий Серебряков / Росконгресс)

Требования бывших акционеров ЮКОСа являются незаконными и аморальными, заявил заместитель министра юстиции Михаил Гальперин (курирует интересы России в международных и зарубежных судах), выступая на слушаниях в Верховном суде Нидерландов.

«Требования истцов не просто незаконны, но и аморальны», — сказал российский представитель.

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Фото:Ведомости / ТАСС

По его словам, бенефициары истцов уже два раза «недобросовестно обогатились» за счет активов ЮКОСа. «Первый раз — когда с помощью взяток и мошенничества приобрели ее [компанию] за бесценок в середине 1990-х, второй раз — когда вывели в начале 2000-х с помощью офшорных схем, налоговых и корпоративных манипуляций из нее миллиарды долларов», — заявил замминистра.

Гальперин считает, что теперь истцы хотят сделать это в третий раз, подтвердив законность взыскания $57 млрд из российского бюджета.

В пятницу, 5 февраля, прошли финальные слушания в рамках тяжбы бывших акционеров обанкроченной нефтяной компании ЮКОС с Россией. В ходе прений Минюст и голландские защитники России представили доводы о несостоятельности притязаний бывших акционеров на компенсацию из российского бюджета. Планируется, что решение Верховный суд Нидерландов вынесет к началу 2022 года.

В 2003 году российские власти обвинили руководство ЮКОСа в уклонении от уплаты налогов. Два года спустя главу нефтяной компании Михаила Ходорковского и президента связанного с ним банка «Менатеп» Платона Лебедева признали виновными по шести статьям УК и приговорили к девяти годам лишения свободы. В 2013 и 2014 годах соответственно Ходорковский и Лебедев освободились.

ЮКОС прошел через процедуру банкротства и в 2007 году был ликвидирован. С 2005 года бывшие акционеры ЮКОСа, объединившиеся в холдинговую компанию Group Menatep Limited (GML), пытаются взыскать с России компенсации через суды. В 2014 году Арбитражный трибунал в Гааге обязал Москву выплатить акционерам $50 млрд, в 2016-м после апелляции России процесс был заморожен. Однако в феврале 2020 года он был восстановлен по решению апелляционного суда в Нидерландах.

Российская сторона потребовала отменить решение апелляционного суда Гааги о выплате компенсации в пользу бывших акционеров ЮКОСа, заявив, что инстанция допустила многочисленные юридические ошибки. Суд отклонил ходатайство России о приостановке исполнения арбитражных решений по тяжбе, Минюст назвал это решение необоснованным.

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