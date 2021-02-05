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Путин заявил о важности работы с соотечественниками за рубежом

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters
Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Работа с россиянами, проживающими за рубежом, крайне важна. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

«Это большой пласт работы, мы все отдаем себе отчет в том, насколько она важна. И не только для тех людей, которые за границей живут, за границами Российской Федерации, но чувствуют свою связь с исторической родиной, — но и для нас в силу целого ряда обстоятельств», — сказал Путин.

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В ноябре прошлого года Путин подписал указ о создании Ассамблеи народов России. Среди всего прочего, организация должна будет оказывать помощь россиянам, которые проживают за рубежом. Учредителем ассамблеи станет Федеральное агентство по делам национальностей.

Кроме того, организации будет поручено заниматься сохранением этнокультурного и языкового многообразия страны и участвовать в реализации стратегии государственной национальной политики страны до 2025 года.

Владимир Путин россияне Русские Совет Безопасности
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