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Политика ,  
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Путин учредил Ассамблею народов России

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал указ о создании Ассамблеи народов России. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу ассамблея будет участвовать в реализации стратегии государственной национальной политики страны до 2025 года, а также будет заниматься сохранением этнокультурного и языкового многообразия страны. Также организация будет содействовать соблюдению прав коренных малочисленных народов России и решению вопросов межэтнических отношений. Кроме того, она будет оказывать помощь россиянам, которые проживают за рубежом.

Учредителем ассамблеи станет Федеральное агентство по делам национальностей. В состав совета организации и ее президиума войдут представители Минкульта, Минобрнауки и Минпросвещения. Совет будет являться высшим органом управления ассамблеи, а президиум будет постоянно действующим органом управления.

Путин поручил создать организацию по реализации нацполитики
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Путин поручил создать организацию, которая будет заниматься национальной политикой государства, в январе.

В прошлом году тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план реализации Стратегии государственной национальной политики на 2019–2021 годы. Его целью была обозначена гармонизация социально-экономических условий для эффективной реализации национальной политики страны, содействие этнокультурному развитию народов, поддержка русского языка и языков народов России, формирование системы адаптации иностранцев и их интеграции в общество.

Владимир Путин
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