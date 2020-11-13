Путин учредил Ассамблею народов России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал указ о создании Ассамблеи народов России. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу ассамблея будет участвовать в реализации стратегии государственной национальной политики страны до 2025 года, а также будет заниматься сохранением этнокультурного и языкового многообразия страны. Также организация будет содействовать соблюдению прав коренных малочисленных народов России и решению вопросов межэтнических отношений. Кроме того, она будет оказывать помощь россиянам, которые проживают за рубежом.

Учредителем ассамблеи станет Федеральное агентство по делам национальностей. В состав совета организации и ее президиума войдут представители Минкульта, Минобрнауки и Минпросвещения. Совет будет являться высшим органом управления ассамблеи, а президиум будет постоянно действующим органом управления.

Путин поручил создать организацию, которая будет заниматься национальной политикой государства, в январе.