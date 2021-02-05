Из Бельгии экстрадировали обвиняемого в организации убийства россиянина

Фото: Mark Renders / Getty Images

Из Бельгии экстрадировали россиянина, обвиняемого в попытке организации убийства, сообщается на сайте МВД.

Мужчину, экстрадированного из Бельгии, подозревают в попытке организовать заказное убийство жителя Грозного «из корыстных побуждений».

В 2013 году он обратился к знакомым с просьбой найти исполнителя планируемого преступления. При передаче аванса полиция задержала и посредника, и исполнителя, но заказчик преступления скрылся за границей, его объявили в международный розыск, говорится в сообщении МВД.

В итоге заказчика убийства задержали на территории Бельгии местные правоохранительные органы. «Скрывавшийся от уголовного преследования обвиняемый был передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.