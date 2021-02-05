СК задержал подозреваемых в убийстве девушки на юго-западе Москвы

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет России по Москве задержал пятерых подозреваемых в убийстве девушки у станции метро «Профсоюзная» в декабре 2020 года, сообщается на сайте комитета.

Следователям удалось выйти на подозреваемых благодаря анализу улик: скрываясь с места преступления, нападавший выбросил пистолет, оставив на нем генетические следы. В поимке обвиняемого также участвовали оперативники уголовного розыска полиции. Во время обысков у подозреваемых изъяли оружие и боеприпасы.

СК также опубликовал видео допроса одного из посредников, который сообщил, что к нему обращался мужчина с просьбой помочь в организации убийства за вознаграждение.

СК расследует уголовное дело по статьям об убийстве по найму (пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия (ст. 222 УК).