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Общество ,  
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СК задержал подозреваемых в убийстве девушки на юго-западе Москвы

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет России по Москве задержал пятерых подозреваемых в убийстве девушки у станции метро «Профсоюзная» в декабре 2020 года, сообщается на сайте комитета.

Следователям удалось выйти на подозреваемых благодаря анализу улик: скрываясь с места преступления, нападавший выбросил пистолет, оставив на нем генетические следы. В поимке обвиняемого также участвовали оперативники уголовного розыска полиции. Во время обысков у подозреваемых изъяли оружие и боеприпасы.

СК также опубликовал видео допроса одного из посредников, который сообщил, что к нему обращался мужчина с просьбой помочь в организации убийства за вознаграждение.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

СК расследует уголовное дело по статьям об убийстве по найму (пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия (ст. 222 УК).

Вечером 23 декабря 2020 года мужчина несколько раз выстрелил в девушку на ул. Профсоюзной в Москве не менее двух раз и скрылся с места происшествия. Девушку госпитализировали тяжелом состоянии, медики спасти ее не смогли.

убийство Следственный комитет Москва
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