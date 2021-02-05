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Мантуров объяснил необходимость инструмента запрета экспорта ДСП

Фото: Алексей Устимов / ТАСС
Фото: Алексей Устимов / ТАСС

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что попадание древесно-стружечных плит (ДСП) в перечень важных для внутреннего рынка России товаров, на которые могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта, само по себе еще не означает введения таких ограничений или запрета.

«Реестр продукции, имеющей высокую значимость для российской экономики, дает нам возможность для реагирования в случае возникновения дисбаланса на рынке», — передал Мантуров через пресс-службу.

Как пояснил министр, проект изначально касался только щепы, но после двух совещаний с производителями мебели и плит проект постановления был дополнен за счет включения в список ДСП.

Предложение о включении ДСП и древесины в виде щепок или стружки хвойных пород в реестр содержится в проекте постановления правительства, документ размещен на федеральном правовом портале проектов нормативных правовых актов.

По данным Минпромторга, за год цена на ДСП выросла почти на 40%, при этом экспорт увеличился на 30%. Как считают в министерстве, этому есть объективные причины: из-за ограничений торговли, связанных с борьбой с распространением коронавируса, были закрыты мебельные магазины, спрос на продукцию упал. Российские заводы сократили производство материала, а европейские вообще прекратили выпуск плиты. После возобновления работы розницы автоматически резко повысился спрос и возникла нехватка объемов материала. «Сейчас появилась необходимость иметь механизм, который позволит нам балансировать ситуацию в интересах обеспечения внутреннего рынка», — добавил министр.

Мебельные предприятия сообщали о сложившемся дефиците ДСП еще в декабре. Тогда Минпромторг настаивал, что крупные производители мебели не ощущают дефицита этого сырья.

Автор
Анна Левинская
деревообработка Минпромторг
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