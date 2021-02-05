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Росгвардия сообщила о DDоS-атаке на сайт ведомства

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сайт Росгвардии подвергся DDoS-атаке в ночь с 4 на 5 февраля, сообщило ведомство. Атака продолжалась три часа.

«Источники негативного воздействия находились за рубежом», — говорится в сообщении Росгвардии.

DDoS-атаки на сайт ведомства из-за рубежа случались также 23 и 31 января 2021 года, их удалось отразить. Позднее было установлено, что их источники находились в странах Евросоюза.

В 2020 году российские больницы впервые подверглись хакерским атакам
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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Накануне замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов заявил, что за прошлый год НКЦКИ остановил работу более 132 тыс. вредоносных ресурсов.

Основные источники кибератак на российские ресурсы, по его словам, находятся за пределами страны. Атаки совершались из Турции, Нидерландов и Эстонии и были направлены на органы государственной власти и предприятия промышленности.

НКЦКИ создан в 2018 году для борьбы с угрозой хакерских атак на инфраструктуру России.

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