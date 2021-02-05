Росгвардия сообщила о DDоS-атаке на сайт ведомства

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сайт Росгвардии подвергся DDoS-атаке в ночь с 4 на 5 февраля, сообщило ведомство. Атака продолжалась три часа.

«Источники негативного воздействия находились за рубежом», — говорится в сообщении Росгвардии.

DDoS-атаки на сайт ведомства из-за рубежа случались также 23 и 31 января 2021 года, их удалось отразить. Позднее было установлено, что их источники находились в странах Евросоюза.

Накануне замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов заявил, что за прошлый год НКЦКИ остановил работу более 132 тыс. вредоносных ресурсов.