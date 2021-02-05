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В МХТ имени Чехова нашли мертвым мужчину

Здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова
Здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В Московском художественном театре им. А.П.Чехова нашли тело мужчины. Об этом ТАСС сообщила первый заместитель художественного руководителя — директора театра Марина Андрейкина.

По ее словам, умерший — инженер нижней механизации сцены, ему было 60 лет. В театре мужчина работал с 2019 года. «Пришел на работу, переоделся, сел на кушетку и скончался. Был обнаружен коллегами, пришедшими на 20 минут позже него», — сказала Андрейкина.

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По ее словам, признаков насильственной смерти не нашли, ее причины покажет вскрытие. Она также выразила соболезнования семье покойного и сказала, что в театр была приглашена вдова инженера.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», мужчину нашли в раздевалке. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

В январе на солиста Мариинского театра в Санкт-Петербурге Павла Шмулевича напала его супруга во время ссоры. Она ранила артиста в предплечье ножом и угрожала убить. Пострадавший обратился в полицию.

театр МХТ им.Чехова смерть
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