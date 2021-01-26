На солиста Мариинского театра напала жена с ножом

Павел Шмулевич (Фото: mariinsky.ru)

На солиста оперы Мариинского театра Павла Шмулевича напала его супруга с ножом. Об этом сообщило издание «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

Согласно сообщению, накануне бас поссорился с женой. Во время ссоры она нанесла певцу ножевые ранения в левое предплечье, правый локоть и спину и угрожала убить.

Утром 26 января пострадавший обратился в полицию с просьбой привлечь женщину к ответственности. Сейчас полиция проводит проверку.

«После оказания медицинской помощи артист находится в удовлетворительном состоянии и планирует приступить к работе в ближайшее время», — отметили в пресс-службе театра.