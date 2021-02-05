РВИО обвинило Невзорова в реабилитации нацизма

Российское военно-историческое общество (РВИО) обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить высказывание журналиста Александра Невзорова о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской на предмет преступления по ст. 354.1 УК России о реабилитации нацизма. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте РВИО.

Речь идет о заявлении Невзорова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о новом российском фильме «Зоя», посвященном Космодемьянской. Журналист заявил, что в действиях девушки не было никакой заслуги, а также назвал приказ, который она исполняла, преступным.

«Учитывая значительную аудиторию радио «Эхо Москвы» (только запись эфира <…> имеет свыше 500 тыс. просмотров) считаем данные высказывания имеющими признаки правонарушения по ст. 354.1 УК РФ», — говорится в обращении.

Авторы письма также подчеркнули, что заслуги Космодемьянской признаны государством и попытки переоценить ее действия являются клеветой и фальсификацией исторической правды.