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Общество ,  
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РВИО обвинило Невзорова в реабилитации нацизма

Российское военно-историческое общество (РВИО) обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить высказывание журналиста Александра Невзорова о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской на предмет преступления по ст. 354.1 УК России о реабилитации нацизма. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте РВИО.

Речь идет о заявлении Невзорова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о новом российском фильме «Зоя», посвященном Космодемьянской. Журналист заявил, что в действиях девушки не было никакой заслуги, а также назвал приказ, который она исполняла, преступным.

«Учитывая значительную аудиторию радио «Эхо Москвы» (только запись эфира <…> имеет свыше 500 тыс. просмотров) считаем данные высказывания имеющими признаки правонарушения по ст. 354.1 УК РФ», — говорится в обращении.

Авторы письма также подчеркнули, что заслуги Космодемьянской признаны государством и попытки переоценить ее действия являются клеветой и фальсификацией исторической правды.

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Даниил Симанов

«Высказывания Невзорова А.Г. <…> изложенные в уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики, направлены на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах», — добавили в РВИО.

На сайте РВИО поясняется, что Космодемьянская выполняла приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 0428, согласно которому, необходимо было уничтожить все населенные пункты в тылу немецких войск.

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В сентябре минувшего года Пермский краевой суд приговорил к 200 часам обязательных работ Даниила Симанова по статье о реабилитации нацизма. Сообщалось, что в мае 2020 года года во время акции «Бессмертный полк», которая из-за пандемии COVID-19 проходила онлайн, он разместил на сайте движения фотографии советского военачальника Власова, который перешел на сторону гитлеровской Германии.

РВИО Невзоров Космодемьянская реабилитация нацизма
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