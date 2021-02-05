Россия допустила пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу

Россия согласна пересмотреть выход из Договора по открытому небу, если к выполнению его условий вернутся США. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооруженными силами Константин Гаврилов.

«Полагаю, именно об этом идет речь», — ответил он на вопрос журналиста о том, является заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия «будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе», если к выполнению условий договора вернутся США, намерением пересмотреть свой выход из соглашения.

Он также добавил, что пока Россия продолжит в рамках договора принимать и проводить наблюдательные полеты. По его словам, на данный момент они не осуществляются из-за плохой погоды. Полеты могут начаться в конце февраля — начале марта.

Договор по открытому небу был заключен в Хельсинки в 1992 году в рамках работы ОБСЕ (на тот момент СБСЕ). К 2020 году его членами были более 30 стран, которые имели право совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга для мониторинга военной активности. В ноябре минувшего года США вышли из договора. В январе 2021 года МИД России также сообщил о начале процесса выхода из соглашения. Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия выходит из договора в связи с тем, что после выхода США документ потерял свой смысл.