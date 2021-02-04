Жителя Урала оштрафовали за скопированный твит Ройзмана

Евгений Ройзман (Фото: roizmangbn / Twitter)

Жителя закрытого поселка Уральский Свердловской области Кирилла Серебренникова оштрафовали на 30 тыс. руб. за копию записи бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана с призывом выйти на несанкционированный митинг. Об этом РБК сообщил адвокат Роман Качанов.

«По сути, это не репост, а скопированное сообщение Евгения Ройзмана, которое Кирилл выложил как свое», — пояснил адвокат.

Ройзман заявил изданию Znak.com, что готов помочь Серебренникову, если он к нему обратится. «Я этого парня не знаю, но, если он ко мне обратится, я помогу ему собрать деньги», — заявил Ройзман, назвав ситуацию абсурдной.

Ранее в Москве на 25 суток был арестован главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов. По данным полиции, Смирнов «совершил организацию публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления». Основанием для возбуждения административного дела стал репост чужого сообщения, который появился в Twitter Смирнова. В посте речь шла о внешнем сходстве журналиста с фронтменом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, в оригинальном сообщении были дата и время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. В поддержку Смирнова 30 января выступили более 30 редакций СМИ.