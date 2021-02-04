СК проверит сообщения о недопуске охранником роженицы в роддом в Гатчине

Следственный отдел по Гатчине начал доследственную проверку после сообщений СМИ о недопуске роженицы в родильный дом города. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по Ленинградской области.

СМИ писали, что в роддом женщину не пустил охранник. В результате она начала рожать прямо на улице у медицинского учреждения, уточняют следователи. В итоге роды приняли в машине скорой помощи, мать и новорожденного позднее передали в перинатальный центр.

По данным «МК», охранник не дал проехать машине, которую вел муж роженицы, через центральные ворота, так как ночью они были закрыты. Несмотря на нехватку времени, он отправил жительницу Кировского района области и ее супруга к другим воротам, работающим круглосуточно.

В декабре полицейские приняли роды на станции «Электрозаводская» московского метро. Беременная женщина при сходе с эскалатора на станции стала опускаться на пол, ей вызвали скорую, но роды уже начались. Роды приняла старший сержант полиции Алеся Полякова.